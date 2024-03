No, questa non è una foto di Nikola Tesla (ovviamente)

Ci avete segnalato un omaggio con foto di Nikola Tesla che, ovviamente, è decisamente sospetto. E per decisamente sospetto intendiamo una foto ritoccata, si sospetta con l’IA ma basta anche l’uso di Photoshop (per i quale sono disponibili decine di guide al “cambio delle facce”) per montare il viso di Giovanni Storti sul busto di Nikola Tesla.

Ovviamente intendiamo l’attore comico del Trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Anche alla luce della presenza di Tesla come santo laico dell’anticonformismo, materia che spesso tracima e confina nelle fake news, vi lasciamo immaginare l’ilarità del popolo della Rete una volta che la foto ha varcato i confini di X per arrivare su gruppi ironici su Facebook.

Gruppi i cui commentatori non perdoono occsione per ricordarci le grandi “qualità di Tesla”: bigliettaio part time, amico dell’oriundo Ajeje Brazov, perito nel campo della meccanica di precisione e uomo di grande ospitalità.

Così tanto da essere incapace di negare una seggiola (o cadreghino) a chunque chiedesse di ricevere ascolto e un luogo di sosta nella sua dimora.

E se per creare tutto questo basta un fotomontaggio, le AI dove ci porteranno?

