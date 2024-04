Ci segnalano i nostri contatti una immagine pubblicata su X e diffusa a macchia d’olio su altri social con una mappa della NATO che circonda la Russia.

Il problema è che, oggettivamente, siamo tutti in grado di attaccare loghi su una mappa, ma la parte difficile è che essi corrispondano al vero.

No, questa mappa della NATO che circonda la Russia è una fake news

Osserviamo la mappa con attenzione: a prenderne per buono il contenuto, l’arcipelago Giapponese dovrebbe avere più basi NATO che prefetture (le 47 divisioni amministrative grossolanamente pari alle nostre regioni) quando il Giappone, ovviamente, non è parte della NATO.

L’elenco delle nazioni appartenenti alla NATO è ovviamente pubblico, comprende al momento 32 nazioni occidentali tra le quali non appaiono Kazakhistan e Arabia Saudita.

Siamo quindi all’equivalente della nota canzone satirica del cantante Tom Cardy “Hey, I Don’t Work here“ che, descrivendosi come un improbabile travet destinato a salvare il mondo, dichiara di essersi imbattuto in alcuni alieni ostili “Nella locale base della NASA a Sydney, Australia” pregando il suo interlocutore di sospendere la sua incredulità e accettare l’assurdo predicato come vero.

Un po’ come i vari condivisori di questa fake news ci chiedono di accettare come dato reale l’assurdità di basi NATO in Giappone, Kazakhistan, Arabia Saudita e altri luoghi dove, ovviamente, non possono esserci.

La stessa mappa compare in una “non-notizia” del 2022, e viene periodicamente smentita da addetti ai lavori, personale NATO e docenti di geografia politica e dintorni almeno dal 2018.

Si tratta dunque di una fake news, una immagine alterata che diffonde un falso contenuto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.