No, questa foto non mostra Elon Musk con un figlio nato da gravidanza surrogata ad Atreju

Ci segnalano una serie di messaggi, anche provenienti da spunte blu, che lamentano il fatto che ad Atreju, la kermesse di Fratelli di Italia e quindi della maggioranza, sia comparso Elon Musk con un figlio nato da gravidanza surrogata, tecnica cui i rappresentanti di governo si sono dimostrati contrari.

Il problema non si pone perché se è pur vero che Elon Musk ha avuto figli con gravidanza surrogata, quello nella foto non è uno di loro.

“Baby X”, al secolo “X Æ A-Xii” (se siete curiosi potete leggere cliccando qui perché il quantomeno curioso nome) è il primo figlio di Elon Musk e la cantante Grimes (al secolo Claire Boucher), concepito alla “vecchia maniera” nel Maggio del 2020.

Solo in seguito, a Dicembre del 2021, la coppia ha avuto una figlia, Exa Dark Sideræl (Baby Y) con gravidanza surrogata.

Ignoto ogni dettaglio della nascita del terzo figlio della coppia Techno Mechanicus.

Sicuramente il magnate è distante da una “famiglia tradizionale”, avendo avuto undici figli e figlie da tre donne, di cui Baby Y e i trigemini Kai, Saxon e Damian avuti dalla prima moglie.

Ma il bambino nella foto non deriva da gravidanza surrogata e, a dirla tutta, non proviamo piacere nel tirare bambini in mezzo a questioni politiche.

