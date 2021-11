No, non si tratta di un caso di discriminazione dei novax in Germania

Ci segnalano i nostri contatti un presunto caso di “discriminazione dei novax in Germania”.

Ovviamente si tratta di una foto decontestualizzata.

Non ritrae un presunto “apartheid novax”, una “discriminazione dei novax” dove i novax sono distanziati dai vaccinati, e neppure un esercizio commerciale tedesco.

Bensì si tratta di una foto Rumena che ritrae uno scenario a noi comune durante la prima e la seconda ondata: esercizi commerciali dove le attività “non essenziali” in galleria sono chiuse, quindi transennate e inibite all’accesso.

In questo caso, tra le attività non essenziali ci sono attività fruibili col solo Green Pass in periodo di Lockdown, e quindi le transenne servono solo a delimitare aree che altrimenti sarebbero state chiuse comunque.

Il thread tradotto recita:

La catena di supermercati Kaufland (Romania) ha posto transennato le attività commerciali distinguendole tra la parte generale liberamente accessibile e quella “non essenziale” con ristoranti e pasticcerie. Le foto sono presentate su account di disinformazione come se fossero state scattate in Germania. Risparmiatemi la risposta “E anche se fosse successo in Romania? È il concetto che conta”, fai la spesa altrove.

Il link collegato descrive l’iniziativa come dettata dalla catena di negozi. Catena che tra tenere le gallerie chiuse, con evidente danno economico, e consentire una limitata apertura dei servizi accessibili con Green Pass ha consentito la seconda.

Non si tratta di un caso di discriminazione dei novax in Germania: non è in Germania, e gli esercizi interessati erano comunque tra quelli accessibili col solo Green Pass.

