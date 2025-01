No, non puoi “scannare a 150 Km in autostrada”

La saga delle “novità inventate” sul codice della strada prosegue. Oggi tocca al limite “portato a 150 Km in autostrada dalla Camera dei Deputati”. Cosa che per chi conosce un briciolo del processo legislativo non vuol dire assolutamente niente.

Per chi conosce il filone molto. Siamo al livello della norma che multa chi puzza di sudore e chi ha l’auto sporca: si prendono norme di paesi stranieri (e nel caso della multa per i puzzatori, artatamente reinventate) e ci si perita di precisare il paese giusto nell’ultima riga.

No, non puoi “scannare a 150 Km in autostrada”

In questo caso il riferimento è ad una norma della Repubblica Ceca che, peraltro, eleva il limite di velocità solo nei tratti rettilinei e solo qualora le condizioni metereologiche siano di chiara visibilità: nel caso contrario il limite di velocità potrà scendere anche sotto i 100Km, mediante l’adozione di una segnaletica variabile.

Va detto che diverse nazioni europee possono applicare diversi limiti di velocità, con la Germania che consente in alcuni tratti la guida senza limite alcuno, ma con consiglio di 130Km e la Francia che distingue tra neopatentati e patentati applicando un diverso set di limiti per le categorie (mentre l’Austria crea limiti differenziali per le ore diurne e notturne).

Ovviamente il testo che ci viene segnalato dice questo solo nel finale, la parte dove nessuno legge.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.