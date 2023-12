No, non è vero che un astronauta senza tuta esplode nello spazio

Siete dispersi nello spazio profondo senza una tuta: buone notizie per voi, non è vero che un astronauta senza tuta esplode. Cattive notizie tanto morirete malissimo lo stesso e molto presto.

Almeno non soffrirete molto comunque.

No, non è vero che un astronauta senza tuta esplode nello spazio

Nel vuoto cosmico non esiste niente altro che il vuoto cosmico: quindi non esploderete e non morirete di freddo. La scena dell’astronauta che esplode mentre i suoi resti diventano ghiaccioli cosmici esiste quindi solo nella fiction.

La temperatura del vostro corpo non si modificherebbe: il calore del vostro corpo non avrebbe materia dove “fuggire”, e con la sola radiazione termica rimasta sentireste un leggero caldo se esposti ai raggi di una stella come il nostro sole ed un leggero freddo se protetti da tale radiazione (ad esempio dalla navicella spaziale dalla quale siete stati sbattuti fuori come una una partita di “Among Us”).

Neppure esplodereste: assai più probabilmente l’assenza di pressione provocherebbe l’espansione dell’aria nei vostri polmoni lacerandoli, e quindi facendovi morire così. Potreste esalare il più aria possibile prima di cadere nel vuoto, ma la decompressione, come insegnano i sommozzatori, riempirebbe il vostro sangue di bolle d’aria, emboli, che bloccherebbero il passaggio sanguigno.

In quindici secondi il vostro cervello riceverebbe solo sangue non ossigenato, in un minuto soffochereste nel vuoto pieni di lividi e coi polmoni a pezzi.

Ma lasciandovi un cadavere intatto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.