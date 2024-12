No, non è vero che sono morte 26 milioni di persone in Italia per colpa del vaccino

Ci segnalano i nostri contatti un improbabile post diffuso su Facebook secondo cui sono morte 26 milioni di persone in Italia per colpa del vaccino.

Partiamo dalle basi: con una popolazione (secondo ISTAT) di 58 milioni e 990mila unità al primo Gennaio 2024, un simile dato significherebbe il quasi dimezzamento improvviso della popolazione Italiana senza che nessuno a parte la sempre più sparuta comunità novax se ne sia accorta.

Il che, ovviamente, è impossibile.

Partiamo inoltre dal fatto che le cosiddette “fonti certe” semplicemente non esistono.

Già in passato in ambienti legati alla “controinformazione” erano state prodotte presunte “statistiche di fonte certa”, in questo caso ISTAT, con numeri di vittime più modesti ma del tutto sconfessati dallo stesso ente in quanto evidenti fake news.

Gli stessi dati ISTAT furono più volte manipolati sui social, inventando le inesistenti categorie “vaccino” ed “eventi avversi” per popolarle a piacere.

Abbiamo una stima, ovviamente affetta non da sovra ma da sottostima di vittime di COVID19, ma non abbiamo una stima inesistente di “vittime del vaccino” e che, soprattutto, non possono comprendere quasi metà della popolazione italiana per ovvi motivi.

Inoltre, l’utente che ha postato il messaggio attribuisce tale asserzione a Luc Montagnier, defunto virologo e biologo diventato suo malgrado uno dei totem della comunità novax online.

Anche perché come in questo caso gli furono attribuite in vita affermazioni da lui mai proferite.

