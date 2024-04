No, non è vero che Facebook ha vietato il Padre Nostro

Ci segnalano i nostri contatti un post virale che spiega al pubblico come “Facebook ha vietato il Padre Nostro” e che, ovviamente, l’unico modo per ribadire la Fede e punire il malvagio Meta è condividere.

Ignorando che se fosse vero semplicemente ogni condivisione sarebbe cancellata, e ignorando che non è assolutamente vero.

La bufala circola ininterrottamente da almeno due anni e da due anni i portavoce stessi di Meta la smentiscono.

Il motivo è evidente: si tratta di una delle “bufale dell’amen e del colore”, tipologia di cui abbiamo parlato più volte. Si chiede nei commenti una preghiera per infermi immaginari, per “ripristinare la fede” o millantando donazioni di prodotti inesistenti.

I commenti renderanno il post virale e lo porteranno in cima a tutti gli algoritmi (alla faccia della censura) e le ricondivisioni e copie dei messaggi porteranno altri utenti al mulino della pagina.

Ovviamente questo non esclude che qualcuno dei postatori vi creda davvero: anche questo fa parte del gioco e i diversi post di argomento uguale daranno legittimità all’argomento principale.

Non esiste alcuna pubblica dichiarazione di Mark Zuckerberg contro il Padre Nostro e non esiste alcun divieto di postare informazioni religiose sulle pagine: al massimo nei campi profilo non vi sono più informazioni politiche e religiose, che nessuno esclude possano essere fornite nei post.

