Nessuno ha vietato le strisce pedonali ai pedoni: si tratta infatti dell’ennesimo capitolo della saga delle fake news sul Codice della Strada, ormai ricchissimo filone pieno di assurdità congegnate solo per provocare ira nel lettore.

Anche in questo caso il gioco è palese: titolo e primo capoverso esibiscono una notizia assurda quanto irritante, il resto dell’articolo è una “supercazzola” o non sequitur destinato a girarvi intorno.

No, nessuno ha vietato le strisce pedonali ai pedoni

Non solo la situazione reale sulle strisce non è mai cambiata, ma è ancora in vigore la riforma del 2021 che, contrariamente a quanto millanta il resto dell’articolo esaminato, ha potenziato le tutele del pedone passando dal mero obbligo di fermarsi “all’occorrenza” per l’automobilista all’obbligo di rallentare e dare precedenza al pedone in procinto di attraversare ogni qualvolta non vi siano semafori e vigili (che avrebbero prevalenza sulla segnaletica stradale).

Quindi la situazione reale è l’esatto contrario di quella raffigurata nell’articolo, e poco chiaro è se ciò sia accaduto per mancanza di conoscenza o per velleità acchiappaclick.

Ma la statistica gioca a favore della seconda.

