Francamente, non ne possiamo più di scrivere certi articoli, ma la nostra “mission” ce lo impone e così oggi 29 giugno tocca smentire la voce secondo cui Fiorella Pierobon sarebbe morta. Una vicenda che, almeno in parte, ricorda quella trattata alcune settimane fa con Milena Vukotic. Certo, in quel caso ad accentuare la sensazione che il VIP di turno fosse passato a miglior vita c’era anche il fattore età, mentre con l’ex conduttrice di Canale 5il discorso è diverso e va analizzato in modo più specifico.

Come nasce la bufala su Fiorella Pierobon morta: cosa sappiamo sull’ex annunciatrice di Canale 5

Lecito chiedersi in queste ore da dove nasca la fake news su Fiorella Pierobon morta. In verità, come avrete notato dalla mascherina che abbiamo utilizzato ad inizio articolo, è più corretto parlare di titolo acchiappaclick. Tutta colpa del solito sito che in questo periodo sta sfornando clickbait in successione, facendo sì che in tanti finiscano con il chiederci su effettivamente il personaggio famoso del giorno sia passato a miglior vita o meno.

Il riferimento inevitabile è ad un pezzo che, in apparenza, dà l’addio a colei che è stata una storica annunciatrice di Canale 5. L’articolo originale, in realtà, non fa altro che ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera, senza parlare in modo esplicito di Fiorella Pierobon morta. La solita furbata, nel lasciare il testo del pezzo immacolato, dopo aver catturato l’attenzione del pubblico con un titolo ingannevole.

In pratica, viene evidenziato come da circa 20 anni non faccia più parte del mondo dello spettacolo, nonostante lei stessa abbia confermato di aver ricevuto diverse chiamate per partecipare a svariati programmi nelle vesti di opinionista, o in alternativa come concorrente di reality. Proposte puntualmente rifiutate dall’ex conduttrice di Canale 5. Dunque, smentita totale sulle voci riguardanti Fiorella Pierobon morta, in relazione alle richieste che ci sono pervenute tra ieri ed oggi.

