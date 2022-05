No, la polizia privata del World Economic Forum non esiste

Esiste una polizia privata del World Economic Forum? Questo è quanto sostiene un utente Facebook riprendendo (forse) a sua insaputa quanto sostenuto dal giornalista e attivista statunitense Benny Johnson su Twitter il 23 maggio.

Le fonti

Come già detto, questo contenuto arriva da acque internazionali ed è stato condiviso da Benny Johnson, attivista conservatore che nella sua bio scrive “God, Family, America” e che in passato ha ricevuto un’accusa di plagio e per questo è stato espulso da BuzzFeed dopo almeno 41 episodi di plagio.

Nel suo tweet, Johnson scrive:

Il World Economic Forum ha la propria forza paramilitare completa di WEF BADGE e armata con accessori di tipo militare.

Stanno molestando e trattenendo i giornalisti a volontà. Con quale autorità operano? Chi li comanda? Le autorità svizzere hanno voce in capitolo?

Dell’esistenza di una polizia privata del World Economic Forum non esiste notizia.

La polizia privata del World Economic Forum non esiste

Le continue condivisioni sui social hanno portato i colleghi fact-checker di Reuters a verificare la notizia. Nel loro articolo, gli autori di Reuters riportano le dichiarazioni di un portavoce della polizia del Cantone dei Grigioni, da loro contattato, che spiega: “L’organizzazione del WEF non ha una forza di polizia“.

La foto è dunque un falso? No, l’immagine è autentica e quel badge esiste e viene utilizzato dagli agenti solamente in occasione dell’incontro annuale del WEF. Il World Economic Forum, ricordiamolo, si riunisce ogni anno a Davos (Svizzera) per discutere questioni di importanza globale.

Sul sito istituzionale della polizia del Cantone dei Grigioni troviamo un elenco di tutti i badge usati nelle scorse edizioni del World Economic Forum.

Quindi?

La polizia privata del World Economic Forum non esiste: la foto è reale, ma quel badge viene usato dalla polizia del Cantone dei Grigioni ad ogni incontro del WEF.

