No, la “bambina di tre anni positiva al COVID” non era positiva al COVID (e ha bisogno di cure)

Come dimostra la storia della “bambina di tre anni positiva al COVID”, e molti altri momenti di questo difficile anno trascorso, i “professionisti dell’informazione” non ci rendono il lavoro facile affatto.

Ogni notizia data con leggerezza, con abbandono al click, in base al “pubblicare prima, controllare dopo”, diventa un autogol che mina la fiducia nell’informazione nel suo complesso, che danneggia le persone coinvolge e che ci pone nella situazione di essere interpellati per correggere la vicenda e attaccati dal giornalismo.

Non è che vogliamo essere “Quelli cattivi che non sono giornalisti ma se la prendono coi giornalisti”: noi non ce la siamo mai presa con nessuno. Se non con le fake news. Come la storia della “bambina di tre anni positiva al COVID”.

No, la “bambina di tre anni positiva al COVID” non era positiva al COVID (e ha bisogno di cure)

La denuncia arriva dalla madre della piccola.

Bambina descritta da alcune testate come la “bambina di tre anni positiva al COVID” salvata da “un volo salvavita”.

Entrambe le notizie, per fortuna e purtroppo l’altra, sono però false.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Settembre (@cose_ovunque)

Come riporta la madre della piccola, non si è mai trattato di “positività al COVID”, ma di un Emangioma Epatico Congenito.

Il trasporto c’è stato, la piccola ora è in condizioni stabili.

Ma la sua guarigione è ancora una condizione in salita, non esistono formule magiche che possono curare un’emangioma epatico, anche se la madre ha grande fiducia e speranza che le cure che ora ne hanno stabilizzato la conduzione presto le consentiranno di poter tornare a riavere la sua piccola a casa.

Non è il momento di agitare lo spauracchio del COVID, né per incuria né per click.

Non è giusto. Non lo è per la piccola, non lo è per la madre, non lo è per l’informazione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.