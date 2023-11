No, in Francia non hanno vietato il Nurofen: cosa dice il comunicato

In Francia hanno vietato il Nurofen? Questo è quanto sostiene il contenuto di un video che circola su TikTok, secondo il quale il Nurofen Cold & Flu Pe sarebbe stato vietato “in Francia” in quanto porterebbe “ictus e infarto”. Come spesso accade sui social, l’informazione riportata parte da un fondo di verità per poi degenerare in disinformazione.

La Francia ha vietato il Nurofen?

Quando si parla di medicinali è sempre opportuno consultare gli organi istituzionali che informano sui farmaci in commercio. Nel nostro caso, il punto di riferimento è l’ANSM, ovvero l’Agenzia Nazionale francese per la Sicurezza dei Medicinali.

A tal proposito troviamo un comunicato del 22 ottobre 2023 in cui l’agenzia mette in guardia da medicinali vasocostrittori che contengono pseudoefedrina in quanto potrebbero causare “infarti miocardici e ictus”. Tra questi troviamo il Nurofen. Proprio per questo rischio l’ANSM ha chiesto la rivalutazione di questi farmaci a livello europeo, e l’esame è ancora in corso.

Si può quantificare il rischio? Nel comunicato l’agenzia scrive che “il rischio è molto basso“, tuttavia nella nota si parla di uso sconsigliato, non vietato, specialmente nel “fai da te”.

Quindi?

Tra “sconsigliato” e “vietato” corre una certa differenza. In una nota precedente, infatti, l’ANSM fa notare che molti dei farmaci oggetto della segnalazione sono disponibili senza prescrizione medica, dunque per i pazienti è opportuno “informare il farmacista“ circa la propria storia medica, o chiedere consiglio al proprio medico prima dell’assunzione.

Si tratta, quindi, di un contenuto che parte da una base reale per poi disinformare i follower con un’informazione falsa: la Francia non ha vietato il farmaco, bensì ne ha sconsigliato l’assunzione arbitraria e prolungata.

