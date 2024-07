No, il traffico sessuale di minori alle Olimpiadi di Parigi era solo una trollata (e ci siete caduti)

Ci segnalano i nostri contatti un post X, che fa capo ad un post dell’influencer Matt Wallace, per cui “la famiglia di un bambino presente” avrebbe confermato un mercato di schiavitù sessuale pedofila gestito da Nicky Doll, Paloma e Piche e le altre Drag Queen dell’ormai famoso tableau “Festivité”, ironica messa in scena dell’Ultima Cena tacciata di blasfemia da diverse personalità politiche e religiose.

C’è solo un problema: Matt Wallace è un noto troll (provocatore virtuale), descritto come tale dai colleghi di Snopes, e spesso sui suoi account filtrano non solo beffa, ma vere e proprie bufale e teorie del complotto scelte tra le più viralizzabili.

Siete quindi cascati in una beffa.

No, il traffico sessuale di minori alle Olimpiadi di Parigi era solo una trollata (e ci siete caduti)

Scorrendo la bacheca dell’Influencer a riprova scopriamo che esso si autodefinisce “CEO di Titter” (gioco di parole tra l’ex nome di X e “tits”, ovvero “tette”) e a poche ore di distanza dal presunto scandalo pedofilo ha dichiarato in un post che il noto sportivo Lebron James è segretamente un rettiliano e che la specie aliena ha quindi partecipato alle Olimpiadi.

Tre giorni fa aveva dichiarato che i Poteri Forti avevano imprigionato Biden nelle Segrete della Casa Bianca, salvo poi rimuovere il post dopo aver contraddetto la sua beffa, e in passato aveva pubblicato contenuti relativi a presunti sosia di Biden, Klaus Schwab moribondo e altri contenuti infondati.

L’esca del tableau relativo all’Ultima Cena, e le discussioni e le accuse di satanismo da essa generate hanno riacceso i riflettori sulla possibilità di spingere narrative virali come quelle che vedono in nuce equiparabile omosessualità e pedofilia, ma questo non significa che siano vere.

Significa che dovete imparare a selezionare le fonti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.