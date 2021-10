No Green Pass: la questura smentisce il giallo del presunto poliziotto infiltrato

La questura smentisce il giallo del presunto poliziotto infiltrato: questa una delle notizie della giornata, nata da indiscrezioni rilanciate sui social.

Il caso è evidente, e a questo punto un probabile caso di pareidolia, il fenomeno psicologico e umano per cui la mente è naturalmente portata a “colmare i vuoti”, sostanzialmente vedendo quello che vuole vedere in informazioni sensibili incomplete e contraddittorie.

In questo caso, un contraddittorio individuo dal doppio ruolo: a volte un agente della DIGOS incaricato di percuotere i manifestanti, a volte un manifestante pronto a soffiare sul fuoco della violenza, distruggere cose e percuotere manifestanti.

Dalla questura filtra l’indiscrezione che le indagini sono in corso ma al momento non esiste alcun riscontro sul poliziotto infiltrato.

Risolve il caso la questura stessa, confermando peraltro che uno dei presunti agenti il cui nome è stato divulgato in Rete come probabile responsabile semplicemente non poteva essere l’interprete principale del giallo del presunto poliziotto infiltrato perché era da tutt’altra parte in quel momento.

Cosa che avrebbe postulato non solo capacità mimetiche superiori, ma anche il dono della bilocazione, tipico dei Santi nella narrazione religiosa e degli “slasher” (gli assassini dei film dell’orrore sovrannaturale) nella narrazione cinematografica.

