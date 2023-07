No, Giulia Salvi di Virgin Radio non ti regala 1000 euro

Da giorni la pagina Facebook di Virgin Radio è invasa da commenti di Giulia Salvi, conduttrice di punta dell’emittente, che promette ai follower un premio di 1000 euro. Alcuni ingenuamente rispondono e la ringraziano, altri si precipitano sulla sua pagina per seguire le indicazioni. Ciò che colpisce è che sulla presunta pagina di Giulia Salvi arrivano spiegazioni puntuali, ma riportate con un italiano stentato al quale gli interessati sembrano non fare caso.

Giulia Salvi regala 1000 euro?

Felicità per te! Sei stato scelto come vincitore del nostro evento. Inviami un messaggio privato per richiedere il premio. Vedi il mio ultimo post per maggiori dettagli; Ciao Oggi è un giorno molto per felice per noi perché sei il vincitore che abbiamo scelto e hai diritto a un premio in denaro dal nostro evento, per favore Guarda il mio ultimo post. .Congratulazioni

Come possiamo notare dagli screenshot, questi commenti provengono da due profili differenti: il primo con il nome di Giulia Salvi in caps lock, il secondo senza caps lock. I due profili sono ancora raggiungibili, e uno di essi lo abbiamo archiviato qui. In alcuni casi, sui due presunti profili, troviamo il commento di un utente fittizio che conferma l’attendibilità del concorso.

Se visitiamo il profilo dell’utente fittizio notiamo che l’iscrizione risale al 23 maggio 2023, dettaglio che è proprio delle pagine o dei profili creati appositamente per caricare di attendibilità i falsi concorsi intervenendo per confermare il presunto premio in denaro.

La smentita di Giulia Salvi

La vera Giulia Salvi, dal suo profilo ufficiale, smentisce ogni relazione con il concorso in denaro. Lo ha fatto il 9 giugno con un primo messaggio: “Stanno arrivando tentativi di truffa tramite messaggi che sembrano arrivare dal mio account! Cosa devo fare?”.

Ancora, il 16 giugno ha scritto:

Sabato scorso, 10/06/2023, hanno iniziato a scrivermi degli ascoltatori su FB e IG parlandomi dei tentativi di truffa online che arrivano da alcuni profili fake che hanno il mio volto, il mio nome e le mie foto, rubate dai miei veri profili social.

I messaggi, che compaiono sotto ai post non recenti del profilo FB Virgin Radio Italy invitano gli utenti a seguire un link per vincere Euro 1000, come se fossi io stessa a invitarvi con quei commenti.

Una volta entrati sui profili falsi, si viene indirizzati a un link che vi invita ad iscrivervi per ricevere un premio in denaro.

Dopo aver inserito i dati della propria carta di credito, vengono prelevati illecitamente Euro 2 e poi l’utente truffato viene iscritto a un abbonamento mensile del costo, mi dicono, di Euro 60.

Se ci siete cascati, siate certi di disdire questi abbonamenti truffaldini!

Nonostante le infinite segnalazioni sui miei profili FB e IG reali in cui ho spiegato le dinamiche, queste truffe continuano e alcuni utenti, purtroppo, continuano a rimetterci.

In azienda stiamo prendendo seri provvedimenti e ringrazio di questo il mio grande Gruppo. Ci vogliono però i tempi tecnici per agire.

Quindi, nel frattempo, state attenti! Non date MAI i vostri dati personali a link che promettono premi e vincite, tantomeno i dati della carta di credito!

Giulia

Infine, il 20 giugno:

Questo è il profilo ufficiale di Giulia Salvi.

Qualunque richiesta ricevuta da profili che non contengono questo disclaimer non proviene da noi. Non ti contatteremo mai al fine di chiedere i tuoi dati personali e quelli relativi alla tua carta di credito. Ricorda di prestare attenzione a possibili truffe!

Conclusioni

Quel che accade sulla pagina Facebook di Virgin Radio e sui profili falsi di Giulia Salvi è un chiaro tentativo di phishing contro il quale la stessa conduttrice ha annunciato di aver preso provvedimenti insieme all’azienda.

Facciamo anche nostro, quindi, l’invito a non fornire mai i propri estremi finanziari a realtà che promettono un premio in denaro.

