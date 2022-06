No, Amber Heard non ha ispirato il filtro del pianto su Snapchat

A poche ore dall’esito del processo che ha visto Johnny Depp vincere la causa per diffamazione contro Amber Heard, ritornano i rumor sul filtro del pianto che secondo molti utenti sarebbe stato ispirato proprio dall’ex moglie dell’attore. In acque internazionali questo filtro viene usato particolarmente su Snapchat, ma in Italia sta spopolando tra le storie di Instagram.

Il risultato è esilarante: il nostro volto viene deformato come se piangessimo, e gli utenti si divertono ad attivare il filtro in situazioni piacevoli, dall’incontro con gli amici alla cena al ristorante.

In Italia e all’estero la correlazione tra il pianto di Amber Heard in tribunale e il filtro Snapchat è stata smentita intorno alla metà di maggio.

Nello specifico, i colleghi statunitensi di Snopes ci ricordano che lo stesso staff di Snapchat aveva smentito questi rumor. Un portavoce della piattaforma si era rivolto a TMZ per smentire le indiscrezioni, e aveva anche riferito che quel filtro è stato reso disponibile dopo 6 mesi di programmazione, dunque in tempi precedenti l’inizio del processo.

Come sappiamo, il filtro è ora disponibile su tutti i principali social network, compreso TikTok. È dunque falso che il filtro Snapchat – e correlati – sia stato ispirato dal pianto di Amber Heard in tribunale.

