Nel Regno Unito i dentisti si sono pronunciati contro gli allineatori dentali “fai da te”. Sulla salute non ci sono scappatoie: non si cerca online, non si salta la visita del medico, non ci sono soluzioni alternative.

Parafrasando un vecchio spot Alpitour: “Dentista fai da te? Ahiahiahai!”. Almeno così potremmo riassumere l’allarme dei dentisti.

No al dentista fai da te: nel Regno Unito allarme allineatori dentali

La fame di sorrisi “social”, visi abbaglianti da pubblicare su Instagram e simili ha creato una corsa alle soluzioni alternative. La soluzione più appropriata richiede rivolgersi ad un professionista, che provvederà a valutare il tuo caso, prendere un calco dentario e continuare a seguirti per tutto il tempo necessario.

Tempo nel quale ci saranno i dovuti aggiustamenti per seguire passo dopo passo l’evoluzione del sorriso. Con un kit fai da te, denunciano i dentisti inglesi, questo non sempre accade.

Può capitare ti arrivi un “bite”, un apparecchio dentale simile ad un paradenti in gomma dura che sistemi il sorriso. Può capitare che lo stesso venga inizialmente personalizzato mediante l’invio di un calco dentale o una scansione 3D.

Ma quello che poi potrebbe venire a mancare è la costante supervisione successiva.

Il risultato descritto dagli utenti ai dentisti è discretamente preoccupante. Persone che descrivono danni ai nervi, denti così indeboliti da cadere o suscitare dolore solo mordendo e, generalmente, scenari compatibili con quanto descritto dai dentisti.

Il problema, ricordano le associazioni dentistiche Inglesi, è il controllo: la buona riuscita di ogni intervento ortodontico richiede una supervisione costante, e la possibilità di recarsi dal dentista non solo per gli appuntamenti programmati, ma anche per ogni singolo problema.

Tutti elementi che l’acquisto online tende a spingere lontano dalla mente dell’utente, col medesimo rischio: gli appuntamenti non possono essere saltati. Ne va della salute.

