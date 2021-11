Niente da fare per il Dottor Mariano Amici NoVax: ricorso respinto, niente stipendio

Ci sono arrivate da ieri sera alcune segnalazioni riguardanti la situazione del Dottor Mariano Amici, noto NoVax e di recente finito al centro di svariate discussioni televisive per aver portato avanti con grande decisione le proprie idee. Ne abbiamo parlato anche con altri approfondimenti, evidenziando tra le altre cose l’acceso scambio di opinioni con Massimo Giletti. In seguito alla sospensione ufficializzata dall’ASL alla quale appartiene, il medico aveva preannunciato ricorso per ricominciare a lavorare senza essere vaccinato.

Cosa ha risposto il TAR al Dottor Mariano Amici NoVax

Ricorso puntualmente presentato dal Dottor Mariano Amici, provando in questo modo a difendere le proprie convinzioni NoVax, in riferimento al prodotto che viene utilizzato per contrastare il Covid. Ebbene, abbiamo conferme in questi minuti sulla pronuncia del TAR che non si presta a grosse interpretazioni. L’iniziativa del medico, infatti, è stata ritenuta insufficiente per garantire al diretto interessato una sorta di esenzione. Qui di seguito un’estratto del pronunciamento:

“Il TAR del Lazio con la sentenza odierna, in sede di discussione collegiale e entrando nel merito, ha confermato la legittimità del provvedimento assunto dall’Azienda sanitaria locale nei confronti del medico sospeso dall’attività e senza stipendio”.

Per farvela breve, il Dottor Mariano Amici non ha presentato la documentazione necessaria per dimostrare l’opportunità di procedere con esenzione. Dunque, allo stato attuale il medico resta senza stipendio e soprattutto risulta sospeso dalle attività, nonostante in tv abbia espresso da sempre grande fiducia in vista dell’esito del ricorso che ha presentato al TAR.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori risvolti per il Dottor Mariano Amici. Se da un lato abbiamo conferme sulla sentenza del TAR, allo stesso tempo è giusto evidenziare che il medico NoVax, come previsto dalla legge, a breve potrà appellarsi al Consiglio di Stato. Conoscendo il personaggio, in molti sono sicuri che ci sarà anche questo step, fermo restando che le probabilità di successo siano davvero scarse secondo le informazioni che abbiamo raccolto di recente.

