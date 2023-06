Nessuna fonte per le frasi di Kuleba sull’eredità di Berlusconi (tranne quelle russe)

Ci segnalano i nostri contatti una presunta dichiarazione di Dimitry Kuleba sull’eredità di Berlusconi. Il ministro Ucraino, secondo le fonti avrebbe dichiarato di volere l’eredità di Berlusconi per l’Ucraina.

Problema: non esiste alcuna fonte ufficiale di tale dichiarazioni. Solamente fonti secondarie (social) che rimandano a non meglio precisate “fonti russe”.

Esattamente il problema che abbiamo visto recentemente.

Nessuna fonte per le frasi di Kuleba sull’eredità di Berlusconi (tranne quelle russe)

Sappiamo che nella disinformazione Russa esiste qualcosa chiamato Operazione Doppelganger.

L’Operazione Doppelganger prende il suo nome dagli inquirenti francesi che l’hanno identificata per primi, ed è stata vista coinvolgere anche l’informazione Tedesca. Nel secondo caso peraltro Stern ha denunciato come un suo articolo fantasma, nel senso di mai scritto è stato citato da Ria Novosti, rilanciato da portali Italiani e diffuso come prova di eventi mai accaduti.

L’Operazione Doppelganger consente nel dichiarare che giornali occidentali, spesso copie tarocche nello stile dei nostri “Fatto QuotiDaino” e “ReFubblica”, hanno lanciato agenzie di stampa che le Fonti Russe hanno poi ripreso.

Ora, abbiamo fior fiori di post TikTok e Facebook che lanciano la notizia, ma tutti parlano di “fonti locali”. Vale a dire “Fonti Russe”.

Le stesse, ricordiamo, per cui gli inglesi sono ridotti dalla fame a mangiare scoiattoli a Kensington Park perché i governi occidentali tolgono il pane di bocca ai sudditi per dare soldi a Zelensky, che gli Ucraini hanno un esercito di stregoni nazigay che usano la magia nera di Hollywood, che una nube radioattiva partita dagli armamenti occidentali ha traversato la Polonia condannando il popolo Europeo tutto ad una rapida morte per tumori e altre notizie del tutto inventate.

Conclusione

La presunta dichiarazione di Dimitry Kuleba sull’eredità di Berlusconi non ha alcuna fonte, ergo è inesistente fino a prova contraria.

