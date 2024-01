L’ennesimo non caso della settimana è nato dagli articoli su un presunto finanziamento di 70mila euro al comune di Conte, Volturara Appula. Una risposta è pervenuta proprio ai microfoni di Affari Italiani, che si è occupato della vicenda.

Risposta dalla quale si evince ad esempio che i 70mila euro sono “il valore complessivo degli interventi e dei progetti per cui il Comune aspira a ottenere finanziamenti”.

Nessun finanziamento di 70mila euro al comune di Conte: la risposta del sindaco

Sostanzialmente si sottopongono una serie di progetti, sapendo che non tutti passeranno. Citando quindi la replica del sindaco

“Nell’attuale piano triennale è dunque contenuta una “speranza” di opere per un valore complessivo di euro 24.697.573,60, ma a tutt’oggi risultano finanziate opere per un valore complessivo di soli euro 4.600.000,00 (Valorizzazione sistema turistico Diga di Occhito, intervento CIS, che riguarda il territorio dei comuni di Volturara Appula, San Marco La Catola, Carlantino e Celenza Valfortore, ancora in fase di progettazione data la complessità dell’intervento; Interventi di efficientamento energetico finanziati dal Ministero). Dunque quei 70mila euro a residente di cui scrive il giornalista, e che creano un’evidente suggestione nel lettore, sono una falsità.”

Ancora una volta quindi siamo di fronte ad un “non caso”, sommando a questo che, ovviamente, non si comprende e non vi è prova del come fattivamente possa esserci stato un intervento, in ogni senso possibile, dell’ex Presidente del Consiglio.

