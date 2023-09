Gli sciacalli del video dell’asfalto che ribolle colpiscono ancora: non abbiamo mai capito cosa spinge qualcuno ad intasare le chat, ogni volta che c’è un falso allarme, con “reperti video o fotografici”. L’istinto di contraddizione? Il generico sentimento “antikasta” che porta a voler a tutti i costi “sbugiardare” l’informazione a costo di mentire per farlo? La fame di click virali?

Ci segnalano dunque un video che circola su Telegram e WhatsApp dove degli individui con un forte e indecifrabile accento filmano del vapore che esce dalle commensure dell’asfalto.

Le didascalie dichiarano che si tratta di geyser e perdite d’acqua bollente riscontrate “in Via Napoli a Pozzuoli” o ad Agnano. Tutti i luoghi che, secondo la fake news che abbiamo recentemente affrontato, sarebbero interessati da imminenti eruzioni vulcaniche contro le quali fantomatiche “assemblee speciali” avrebbero chiesto ai dipendenti comunali di abbandonare le città in segreto, evidentemente lasciando gli abitanti al loro destino.

Né Agnano né Pozzuoli: gli sciacalli del video dell’asfalto che ribolle colpiscono ancora

Se non avete riconosciuto il fitto accento napoletano nei video, esiste un motivo: si tratta infatti di spagnolo con accento Ecuadoregno.

Il video è uno dei tanti che ritrae gli esiti dell’incendio di Aprile al ponte Pedro Menéndez Gilbert, importante arteria stradale in Ecuador che ha preso fuoco a causa dell’incendio di un cavo elettrico posto proprio sotto il cavalcavia, esasperato dalle condizioni di incuria e sporcizia che hanno dato combustibile alle fiamme.

A causa dell’incendio l’asfalto raggiunse la temperatura di oltre 80 gradi centigradi e, allo scopo di evitare ulteriori fratturazioni e fessure, i Vigili del Fuoco locali dovettero versare abbondante acqua sul ponte, che per il diletto dei curiosi è stata intrappolata nelle crepe create dal grave incidente evaporando immediatamente nei punti in cui il calore ha superato il punto medio per arrivare direttamente all’ebollizione.

Come le autorità locali non hanno escluso procedimenti legali per il precedente audio sulle imminenti eruzioni, siamo certi tale video non passerà inosservato e si consiglia di smettere ogni condivisione.

Conclusione

Il presunto video di “Agnano o Pozzuoli” è un video Ecuadoregno scaricato e ricaricato per inseguire viralità.

