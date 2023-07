Prima di decidere che i novax sono solamente dei poveri “spiriti liberi che esprimono la loro opinione”, angariati dal mainstream che non li ascolta, pensate al destino del Alfredo Vittoria Moreno, medico messicano noto per aver speso i suoi ultimi anni a combattere la pandemia.

Medico, epidemiologo, egli stesso vittima del COVID19 e del Long COVID, gli effetti a lungo termine questi sì reali ed esistenti della malattia (al contrario dei presenti “effetti avversi” sbandierati dai novax si è speso tutta una vita per ottenere cosa?

Alla sua morte, grottesca esultazione e triviali insinuazioni, compresa una sequela di post social pronti ad additarlo come “il Burioni Messicano” cercando di svilire una vita spesa al servizio del prossimo.

Muore Alfredo Victoria Moreno, medico messicano e i novax festeggiano “la morte del Burioni messicano”

Succede che nel mondo dei novax evidentemente non esiste pietà, non esiste rispetto, non esiste giustizia. Succede che muori a 42 anni, spendendoti per fare informazione su una terribile malattia e molte altre, entrando in politica nel suo comune, spendendoti per la comunità e morendo circondato dall’affetto dei tuoi cari, e gente che neppure conosci dedicherà post di esultazione alla tua dipartita.

“Dio uccide gli intermediari ma la feccia in alto vive”, sentenza un anonimo su Reddit aggiungendo che “iniettava veleno” nelle persone, seguito da un altro anonimo che scrive “Vivi del vaccino, crepa del vaccino”.

Post TikTok, post social, post Twitter, l’intera Galassia Novax è un festeggiare la morte di un uomo buono inventando correlazioni inesistenti per avere modo di festeggiare ancora.

Quindi pensateci: quando un novax sui social vi dice “Ma io voglio solo parlare, perché non mi fate parlare? Io sono uno spirito libero e voglio discutere cose non mainstream”, rileggete i post sull’esultazione per la morte di Alfredo Victoria Moreno e bloccatelo. Bannatelo su tutti i social, lui/lei e tutti quelli che vi chiederanno di sbannarlo.

Perché come vedete, oggi si è dimostrato che dialogare coi novax è impossibile.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.