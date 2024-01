Si è spento il 17 Gennaio, ma l’annuncio è stato dato solo due giorni dopo David Mills, il Padre del tempo connesso. E non è un eufemismo, come non è un caso che il suo necrologio sia passato non sui social, ma sulla mailing list della Internet Society.

Parliamo dello lo strumento “vintage” dei pionieri della Rete, coloro che erano lì quando tutto ebbe inizio. I “creatori” di tutto quello che usiamo e che fa funzionare e tiene assieme anche il web moderno: social compresi.

Muore a 85 anni l’inventore del protocollo NTP: David Mills, il padre del tempo informatico

Se il vostro PC ad ogni arrivo dell’ora solare o legale vi accoglie il mattino dopo con l’ora già pronta, come fanno tutti i vostri dispositivi connessi, il merito è di Mills.

Se l'”Internet delle Cose” funziona, se Alexa vi accende le lampadine e la TV all’ora precisa che avete chiesto, se i vostri sistemi di automazione vi fannno trovare la casa calda quando siete al lavoro e spengono i termosifoni quando dormite, probabilmente è merito di Mills.

E non solo: se è possibile mantere una data coerente nelle trasazioni finanziarie, se la Rete stessa è in grado di produrre registri dei suoi errori con una data certa e coerente attraverso diversi sistemi, è merito di Mills.

Come è anche merito suo se i navigatori satellitari possono funzionare e se gli autovelox sono in grado di operare.

Che rendendosi conto della necessità di avere un orario uniforme tra tutti i computer connessi congegnò agli albori della Rete (parliamo degli anni ’80) un protocollo basato su quindici “strati” di computer interconnessi, dove lo “Strato 0” è un orologio atomico e man mano si scende “connesione di connessione”.

Il sistema, basato sul tempo coordinato universale o tempo civile calcola automaticamente il ritardo tra “strati” compensandolo. Al netto del fuso orario, questo consente di sincronizzare i computer in Rete con facilità.

Siamo ora alla quarta revisione del protocollo NTP, ma “Padre Tempo” ci ha lasciati.

