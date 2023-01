È morto all’età di 78 anni per una forma letale di meningite batterica il chitarrista Jeff Beck, aprendo un anno nel quale a stento ci siamo ripresi da altre morti illustri nell’ultimo mese del precedente.

Jeff Beck è stato otto vincitore dei Grammy Awards ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame, sempre con la grande passione che ha contraddistinto la sua arte.

Morto Jeff Beck, virtuoso della chitarra e leggenda del rock

Classe 1944, l’amore per la musica di Jeff Beck comincia sin da ragazzino, quando passa dal coro parrocchiale al ruolo di turnista in quella Londra degli anni ’60 dove il rock cominciava a diffondersi come un incendio.

La carriera di molti si ferma lì, strimpellando una chitarra con gli amici, forse ricordando quei tempi in futuro. Ma qualcosa succede: Eric Clapton, altro nome destinato ad una grandissima fama, passa dagli Yardbirds ai Bluesbreakers, liberando un posto nei primi che Keith Rolf, nel 1965, decide di riempire col talento del giovane Beck.

Lascerà gli Yardbirds solo un anno dopo, due anni dopo fonderà invece una propria band, il Jeff Back Group, quello che oggi definiremmo un “All Stars” o un “Supergruppo”, ovvero un gruppo composto esclusivamente da grandi personalità provenienti da gruppi affermati.

Oltre a Beck, reduce come abbiamo visto dalla fama degli Yardbirds tre anni prima, vi erano Rod Stewart (Steampacket), Ron Wood (Faces) e Aynsley Dunbar (Bluesbreakers), coi quali incise “Truth” e “Beck-Ola”, cementando il JBG come uno dei gruppi primari della scena musicale inglese.

Negli anni ’70 un nuovo “Supergruppo” chiamato Beck, Bogart & Appice lo vide mietere successi con Tim Bogert e Carmine Appice dei Vanilla Fudge. Solista, conquistò i suoi otto Grammy con Blow by Blow e Wired.

Il suo amore per la musica non finì col finire della grande era del Rock, e non finirà certo per la sua morte: fino all’ultimo aveva creato capolavori, tra cui un singolo dedicato alla nota attrice Hedy Lamarr con l’attore e performer Johnny Depp, recentemente tornato agli onori dei riflettori dopo una lunga “blacklist” causata dalle ormai risolte vicende processuali con l’ex partner Amber Heard.

I familiari chiedono riserbo per la morte di un uomo la cui vita fu senz’altro eccezionale.

