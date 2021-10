È morto Colin Powell, segretario di Stato Americano sotto l’amministrazione Bush.

Primo afroamericano in uno degli scranni del potere USA, abile comandante supremo delle forze alleate nella prima Guerra del Golfo in grado di gestire una complessa operazione militare senza esulare dai confini ONU ma colpito alla reputazione nella seconda guerra del Golfo.

Quel fatidico 2003 in cui la deposizione di Saddam partì dalla scoperta di armi di distruzione di massa poi rivelatesi non esserci.

Un momento che tutti i detrattori usarono per i lunghi anni successivi, una sorta di peccato aleggiante sulla carriera di un soldato, un veterano, un leader e un amministratore capace.

Ciò che la guerra in Vietnam non ha potuto, che l’opinione pubblica non è riuscita a fare, ha compiuto l’alleanza di COVID19 e di un Mieloma Multiplo. Malattia questa nota per provocare una grave immunodepressione.

“Il generale Powell, ex segretario di Stato e capo degli Stati Maggiori Riuniti, è morto questa mattina a causa di complicazioni legate al Covid. Abbiamo perso uno straordinario e affettuoso marito, padre, nonno ed un grande americano”, si legge nel messaggio in cui i familiari hanno voluto precisare che Powell era pienamente vaccinato. Bush ha voluto ricordarlo come “un grande servitore pubblico, a partire dall’epoca in cui prestò servizio come soldato in Vietnam. Era altamente rispettato in patria e fuori. E, ancora più importante, Colin era un uomo di famiglia e un amico. Laura e io mandiamo ad Alma e ai loro figli le nostre sincere condoglianze”.

Ed è questo il punto che trasforma l’ennesima tragedia in un’occasione sprecata per i novax per rispettare i morti.

Morto Colin Powell per COVID e complicazioni da mieloma multiplo (e i novax ci marciano…)

Il cadavere di Colin Powell non è ancora freddo, eppure i novax già saltano sulla sua bara per smembrarlo metaforicamente e urlare lieti che “si muore anche col vaccino”.

Si muore col vaccino? Abbiamo già detto che il vaccino abbatte ogni fattore di rischio di un ordine di grandezza, cumulativo.

Hai dieci volte possibilità meno di contrarre la malattia in forma grave, dieci volte meno di ospedalizzarti, dieci volte meno di terapia intensiva… se il tuo sistema immunitario funziona.

Se il tuo sistema immunitario viene divorato dall’interno da un cancro, la tua unica speranza è essere circondato da persone altrettanto responsabili come te.

Perché un vaccino funziona se il tuo sistema immunitario funziona, esattamente come versare benzina in un motore danneggiato per vederlo fermarsi non significa che la benzina non più un carburante, ma che quel motore non era più in grado di usarla.

È morto Colin Powell: la sua morte dovrebbe essere un momento di raccoglimento. Un momento per dimostrare che non ci si vaccina solo per sé, ma per chi è troppo debole per trarre profitto dal vaccino.

Dovrebbe essere un momento di solidarietà, c’è chi tra i novax in servizio permanente sui social ne ha fatto il trionfo dell’Egoismo.

