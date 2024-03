È morto un bambino di 11 anni, e la colpa viene ancora attribuita alle sfide virali online, in questo caso alla “chroming challenge”.

Ovvero una “sfida” che consiste nello sniffare vernici e solventi per subirne gli effetti esilaranti. Cosa ovviamente pericolosissima

Morto bambino di 11 anni, il sospetto della “chroming challenge”

Sniffare vernici e solventi è da sempre stato in alcuni ambienti degradati la droga di chi non poteva permettersi altre droghe. Sniffare solventi e vernici a base di idrocarburi causa infatti sensazioni simili ad una sbornia ed è meno soggetto a controlli: un adolescente potrà quindi riuscire a procurarsi una bomboletta di vernice o uno sverniciatore industriale più facilmente di una bottiglia di alcol, e gli costerà molto meno che una dose di droga e, alla bisogna, anche bombolette di profumi e simiili potranno essere “sniffate”.

Ma la combinazione dello sniffare vernice e del farlo in un sacchetto per potenziare gli effetti può portare ad effetti poco gradevoli come soffocamento, arresto cardiaco, coma e morte.

La morte del piccolo Tommie è stata attribuita proprio alla chroming challenge, coi genitori che hanno espressamente attribuito alla stessa la morte del piccolo durante un pigiama party a casa di amici.

TikTok ha negato la diffusione del “trend” relativo sulla sua piattaforma, che però esiste sui social, rendendo quindi necessaria una forma di controllo.

