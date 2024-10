Michael Schumacher riapparso in pubblico oggi: il pretesto per nuovi malintesi

Si è parlato tanto oggi della prima apparizione pubblica di Michael Schumacher dal terribile incidente sulle nevi del 2013. In occasione del matrimonio della figlia dell’ex pilota della Ferrari, Gina Maria che è convolata a nozze con il fidanzato Iain Bethke, si sono diffuse continue voci sull’effettiva presenza di Schumacher alla cerimonia che si è tenuta a Maiorca.

Voci su Michael Schumacher riapparso in pubblico oggi, ma occorre evitare nuovi malintesi

Vicenda che presenta delle differenze rispetto a quanto riportato in estate con un altro approfondimento. Una situazione non confermata assolutamente dalle immagini e quindi si pensa che sia l’ennesima bufala circolata in rete sull’ex pilota di Formula 1. A tal proposito, nelle ultime ore, un neurochirurgo si è sbilanciato sulle reali possibilità di Schumi di presenziare alle nozze e sulle sue presunte condizioni di salute.

Dopo il matrimonio di Gina Maria diversi siti tedeschi e non si sono soffermati sull’effettiva presenza del 7 volte campione di Formula 1 alla cerimonia, con alcuni che erano convinti della reale possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute. Ovviamente tutto è assolutamente impossibile da accertare, il matrimonio era blindatissimo e non ci sono testimonianze dirette che attestino tale presenza.

Le voci continuano comunque a non fermarsi, ma Jussi Posti, responsabile di neurochirurgia e lesioni cerebrali traumatiche presso l’ospedale universitario di Turku in Finlandia, ha cercato di fare chiarezza sulla questione. In un’intervista rilasciata al quotidiano Iltalehti, il neurochirurgo ha spiegato che le condizioni di Schumacher non fossero idonee per garantirgli la presenza al matrimonio della figlia.

La sua diagnosi è abbastanza chiara, si ritrova da anni fermo in un letto e non è in grado di muoversi e non è possibile che ci sia stato un miglioramento in questi anni. Una condizione che gli impedisce qualsiasi tipo di autonomia, anche perché ormai il suo corpo è diventato fragilissimo ed assolutamente impossibilitato a muoversi.

Il neurochirurgo ha quindi raffreddato gli animi di tutti, in seguito alle voci di questa prima apparizione pubblica di Schumacher avvenuta durante il matrimonio di sua figlia dopo il terribile incidente del 2013. Come era abbastanza prevedibile sono state voci senza fonte certa e con la testimonianza del neurochirurgo si spegne qualsiasi tipo di speranza riguardo al miglioramento delle condizioni di salute di Michael Schumacher.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.