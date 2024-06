Ogni scusa è buona oggi su Michael Schumacher per farci pensare al peggio

Ogni scusa viene ritenuta sufficiale, oggi, su Michael Schumacher per farci pensare al peggio. In questi anni abbiamo più volte parlato di bufale riguardanti la morte di Michael Schumacher, purtroppo le condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1 si prestano a notizie di questo genere, ma come sempre bisogna fare attenzione a quello che circola sul web.

Smettiamola da oggi con le speculazioni su Michael Schumacher per farci pensare al peggio

Eppure, meno di due settimane fa, ci siamo ritrovati in una situazione molto simile. Il problema principale è dato dai classici titoli creati ad hoc per attirare l’utente medio, utilizzando parole negative che riguardano in questo caso Michael Schumacher e che spesso traggono in inganno. In poco tempo si crea la classica fake news sulla morte di Michael Schumacher, questo perché ci si sofferma solo al titolo, senza approfondire il post in questione.

Il trucchetto utilizzato da questi siti o blog che circolano sul web è quindi sempre lo stesso, ma chiaramente può portare alla formazione di bufale che possono diventare immediatamente virali nel giro di poco tempo. Per quanto riguarda la fake news della morte di Michael Schumacher spesso diventa virale proprio per lo stato di salute in cui verte l’ex pilota ormai da un decennio, dopo il suo incidente sugli sci.

Questa volta però è stata presa in considerazione la carriera del pilota, da un possibile record che potrebbe essere superato senza alcun problema dal nuovo campione di Formula 1 Max Verstappen. Si è creato un titolo ambiguo per parlare del nuovo record raggiunto proprio dal pilota olandese, 60 vittorie, che potrebbe essere migliorato nei prossimi anni e superare proprio Michael Schumacher.

Questa notizia è stata riportata giocando su un titolo che in realtà non vede assolutamente protagonista Max Verstappen, ma bensì solo Schumacher e con frasi del tipo “brutte notizie”, “fan sconvolti”. Chiaramente ciò può far pensare alla morte di Michael Schumacher, ma in realtà si parla solo di un suo record che potrebbe essere superato senza problemi da Verstappen.

Il malinteso si crea quindi con grande semplicità, ma è opportuno chiarire sempre il titolo di un articolo approfondendo il contenuto. Dunque, diamoci un taglio da oggi su Michael Schumacher, in riferimento a chi lascia credere che sia morto.

