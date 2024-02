Alcuni di voi avranno ricevuto già un popup ad avvisarvi: si separano gli account Facebook, Instagram e Messenger. Questa volta non è una truffa e non è “phishing”, qualcuno che si finge Zuckerberg per beffarvi e derubarvi in modo da vero manolesta dei vostri account.

È tutto vero, e questo piccolo divorzio nasce da una norma europea: ma per molti di voi Facebook, Instagram e Messenger resteranno semplicemente dei “Separati in casa”.

Meta, il divorzio da separati in casa: si separano gli account Facebook, Instagram e Messenger

Il modello Meta è ormai un ipetrofico Golia di servizi passato dall’entrare di soppiatto nelle vostre vite con la promessa di fare comunità a diventare una parte essenziale dell’esperienza di molti.

Entri per Facebook, resti per chattare su Messenger, esibire la tua vita su Instagram “un quarto di rullino alla volta” e pasticciare su Threads sognando il momento in cui potrai mandare X ed Elon Musk a quel paese e mettere bottega altrove.

Ma questo non va affatto bene per il Digital Markets Act, normativa europea che limita il potere dei “gatekeeper”, i “Grandi Gestori”, titani che divorano lo spazio dei pesciolini piccoli.

Per questo ora Meta dovrà chiedere all’utente di scegliere, consapevolmente, quali account collegare al proprio “Centro Gestione”.

Vuoi iscriverti solo a Messenger? Ora puoi farlo, e i tuoi dati saranno usati solo per Messenger e potrai cancellare Facebook, Threads e Instagram dalla tua vita senza pagar dazio.

O combinare alcuni dei servizi, o decidere di voler usare solo Facebook Marketplace senza tutto Facebook o crearti il tuo bouquet.

Anche se ovviamente non lo faranno tutti: scommetto qualcosina che ho in tasca che molti di quelli che mi leggono continueranno a usare tutti i servizi che avevano già, attirati dalla “gran comodità”

