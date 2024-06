Stanno già girando meme su Pietrangeli, dopo l’ufficialità della notizia su Sinner nuovo numero 1 al mondo alla luce di quanto avvenuto al Roland Garros. Ci sono diversi aspetti da chiarire sotto questo punto di vista, perché per la prima volta nella storia un italiano raggiunge un risultato del genere, oltre al fatto che, curiosamente, l’annuncio è arrivato nel corso della sua partita contro Dimitrov ai quarti di finale del prestigioso torneo francese. Anche se ormai era tutto nell’aria.

Prendono piede meme su Pietrangeli con Sinner nuovo numero 1 al mondo al Roland Garros: occhio alle bufale social

Già, perché Sinner nuovo numero 1 al mondo è ufficiale dalle 17 di oggi, con l’annuncio del ritiro di Djokovic arrivato dopo le due battaglie che hanno visto protagonista il campione serbo. Fatali, per lui, i problemi fisici accusati dopo i 5 set disputati sia contro Musetti, sia contro Cerundolo nella giornata di ieri. Fatto sta che ora come ora si sprecano sui social i meme su Pietrangeli, che in passato per difendere la sua generazione di tennisti italiani aveva in parte sminuito quanto fatto dallo stesso Sinner.

Insomma, in un contesto simile è possibile che possano prendere piede virgolettati non veritieri dello stesso Pietrangeli, con il chiaro intento di generare interazioni sui social. Del resto, quando si parla anche indirettamente di Sinner, le bufale sono dietro l’angolo. Lo abbiamo visto in passato, quando siamo stati costretti ad intervenire con alcuni approfondimenti in merito per i nostri lettori.

Dunque, fate attenzione non tanto ai meme su Pietrangeli, quanto all’autenticità di alcuni virgolettati che potrebbero essere associati all’ex tennista dopo la notizia ufficiale su Sinner nuovo numero 1 al mondo. Decisivo il ritiro di Djokovic dal torneo, fermo restando che il campione italiano sia stato in grado di raggiungere la semifinale al torneo dopo uno stop durato circa un mese.

