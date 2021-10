Mark Zuckerberg sta pensando ad un nuovo nome per Facebook (l’azienda)

Mark Zuckerberg sta pensando ad un nuovo nome per Facebook: questa è la grande notizia del giorno.

Peccato che spesso in Italia (e dintorni) ci sia il diffuso malcostume di fermarsi ai titoli. Perché mentre ci saranno nei prossimi giorni persone pronte a dichiarare che Facebook (il social) avrà un nuovo nome, e per ragioni bizzarre, la realtà è più semplice.

Facebook (l’azienda) semplicemente ha smesso di essere solo “la compagnia di Facebook (il social)” da un bel pezzo.

Facebook (l’azienda) ormai ha smesso di essere “la ditta che fa il Social Network” da un bel pezzo. Parliamo ora di una impresa statunitense che controlla Facebook, WhatsApp e Instagram, che produce i dispositivi per la realtà virtuale Oculus Rift e offre una serie di servizi ad essi connessi.

Si parla sostanzialmente di un “Metaverse”: un universo di strumenti in mano ad una stessa azienda.

Azienda che sta cercando un nuovo nome ombrello che le rappresenti tutte, e che si vocifera salterà fuori a fine mese.

Mark Zuckerberg però sta pensando ad un nuovo nome per Facebook (l’azienda) già da un bel po’ ma sembra che a ridosso della scadenza prevista non abbia ancora realmente deciso per un nuovo nome.

Si sa, per una azienda il nome, il marchio, diventa la cosa più importante. Se la scelta è cercare un nuovo nome per Facebook (l’azienda) che riunisca in sé anche il resto del “Metaverso”, non basta chiamarla “Società Facebook-WhatsApp-Instagram-Oculus” e chiuderla lì.

Quindi l’idea di un cambio nome aziendale c’è. Il risultato? Arriverà. Forse.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.