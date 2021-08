Maratoneta rovescia bottigliette d’acqua per gli altri atleti: goffaggine o antisportività?

Maratoneta rovescia bottigliette d’acqua per gli altri atleti è la notizia che non avremmo voluto vedere nel regno della sportività che sono le Olimpiadi.

E il video è apparso sui social in queste ore, quasi scalzando l’ormai incessante rumore di fondo social su Green Pass e Pandemia.

Ma andiamo con ordine

Morhad Amdouni (France) deliberately knocks over all the water for his fellow contesters in the marathon. Abdi Nageeye (Holland) was directly behind him and didn’t get a bottle. Nageeye won silver. Amdouni finished 17th. Karma is a bitch. #Olympics pic.twitter.com/R9YP64T7OI

Nel video esibito sui social si vede Morhad Amdouni, maratoneta francese che, passando davanti al banchetto di acqua per gli atleti, apre la mano e continuando a correre allunga il braccio verso le bottigliette. Così facendo l’atleta rovescia bottigliette d’acqua sino all’ultima, che riesce ad afferrare.

Gesto, questo, che gli è valso il titolo social di la più grande testa di c…. olimpionica da parte di Piers Morgan, giornalista britannico noto per le sue uscite al vetriolo

BREAKING: The Gold medal for biggest d*ckhead of the Tokyo Olympics goes to French marathon runner Morhad Amdouni who deliberately knocks over all the water for his fellow competitors…Unbelievable! pic.twitter.com/D4IwmlAHlL

Amdouni nega vi sia dolo nel suo gesto. Semplicemente dichiara che essendo le bottiglie bagnate di acqua fredda per cercare di mantenerle fresche, ha provato ad afferrarne una “al volo” fallendo con esiti tragicomici.

Effettivamente, alcuni utenti twitter sposano la tesi del gesto goffo e involontario, notando quanto il suo corpo durante il tentativo di presa fosse estremamente sbilanciato.

Inoltre, come gesto premeditato sarebbe stato quantomeno inutile, un atto di sfregio senza alcun danno accertato, dato che come si evince da un video più lungo, a 15 metri c’era un secondo tavolino che Amdouni ha lasciato intoccato.

It is not deliberate at all. After nearly 30km with this temperature, it can be difficult to grab something. Also specific bottles for each participants are available before the video. In this longer video, we can also see that there is also a second table 15m after. pic.twitter.com/aIAQdV7F8M

— Dalbos (@multiprix) August 8, 2021