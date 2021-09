Dopo le polemiche sollevate sullo spot TimVision arriva lo sfogo di Lino Banfi contro il Moige. Il comico pugliese ha detto la sua per quel “porca pu**ena” di cui il Movimento Italiano dei Genitori ha chiesto la censura, e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a Chi in edicola oggi 8 settembre.

Il comico e attore pugliese non ha certo accolto con favore la contestazione del Moige. Al Movimento Genitori, infatti, Pasquale Zagaria (questo il nome di battesimo) ricorda che nel 2020 la sua stessa e popolare interiezione era stata usata per dare un nome al pasto distribuito a 2500 indigenti romani.

Il pasto distribuito ai poveri nel 2020

Nel maggio 2020, infatti, Lino Banfi distribuì 250 kg di orecchiette e 500 vasetti di sugo come donazione per i poveri di Roma attraverso l’Elemosiniere del Papa il cardinale Konrad Krajewski. In questo modo l’Orecchietteria Banfi, nel quartiere romano di Prati, si è fatta autrice (con la collaborazione dei fornitori) della distribuzione di 2500 pasti caldi per i senzatetto duramente provati dall’emergenza Coronavirus.

Oggi, alle colonne di Chi, Lino Banfi racconta l’iniziativa:

In quell’occasione ho contattato l’elemosiniere del Papa e a lui ho spiegato il progetto di offrire 2.000 piatti di pasta con il mio sugo a chi aveva bisogno. Prima però l’ho avvisato: ‘Eminenza, guardi che questo ha un nome un po’ piccante. Se lo è fatto dire, si è fatto una bella risata. E alla fine con il mio sugo abbiamo sfamato tante persone.

La risposta di Lino Banfi contro il Moige

Per Lino Banfi il suo porca pu**ena “è un gioco, fa ridere, per noi pugliesi è come ‘ostrega’ per un veneto, non c’è volgarità. Non capisco queste polemiche“.

Il Moige non ha ancora replicato. L’ultima nota pubblicata è quella del 31 agosto, quando la polemica era ancora in corso.

