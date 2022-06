Lo sciopero della fame di Salvini con il Partito Radicale: “Sarà a staffetta”, inizia Calderoli

Sui social, nelle ultime ore, circolano meme e battute sullo sciopero della fame di Salvini. Il leader del Carroccio avrebbe annunciato un’iniziativa della durata di 24 ore in occasione del Referendum sulla Giustizia. Insieme a lui aderirebbe il Partito Radicale, mentre Roberto Calderoli ha iniziato alle 23 del 31 maggio.

Roberto Calderoli scrive sui social:

SCIOPERO DELLA FAME. IN 36 ORE DUE CAFFÈ E DUE LITRI D’ACQUA, PER ORA TUTTO OK

Dalle 23 del 31 maggio, dunque da oltre 36 ore, sto attuando il mio sciopero della fame contro il muro di silenzio eretto intorno ai cinque referendum sulla giustizia del prossimo 12 giugno.

Nella giornata di ieri, mercoledì, ho ingerito due caffè molto zuccherati e due litri di acqua, la pressione per ora è ok, le fisiche per ora ci sono, per cui andiamo avanti così e non mollo.