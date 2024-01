Lo sai che Pregherò di Adriano Celentano è una cover?

Pregherò di Adriano Celentano è una delle canzoni più amate della musica leggera italiana. Del resto il Molleggiato, in un Dopoguerra italiano in cui la voglia di ricostruire si respirava in tutti gli angoli di tutte le città, ebbe il merito di essere uno dei primi divulgatori della scena internazionale. La sua passione per il rock’n’roll era tale da diventare una missione: esportarlo nel Belpaese, adattandolo alla lingua italiana facendolo esplodere nei club e nelle piazze. Lui e tanti altri lo fecero traducendo in italiano tantissime hit internazionali. Pregherò era una di queste.

Pregherò di Adriano Celentano

Quando Pregherò di Adriano Celentano salì in cima alle classifiche era il 28 dicembre 1962. Il 45 giri aveva nel lato B Pasticcio In Paradiso, ma Pregherò vinceva a mani basse.

In primo luogo la canzone rimaneva subito in testa per quella melodia di immediato impatto e le prime parole: “Pregherò per te che hai la notte nel cuor e se tu lo vorrai crederai”. Era davvero strano che un giovane, in un’epoca storica in cui i suoi coetanei cercavano di farsi largo con piccole rivoluzioni lontane da tradizioni imposte dalle famiglie e dalla società, si tuffasse nel romanticismo con sfumature di profonda spiritualità cristiana.

Il risultato fu un brano struggente, dove l’innamorato coniugava la passione per la sua amata e l’amore per Dio, indicando quest’ultimo come una prova dell’esistenza del loro amore.

Eppure era una cover.

Il brano è una cover

Per alcuni è ovvio, per altri no. Ecco il motivo di questo articolo. Pregherò di Adriano Celentano era la versione italiana di Stand By Me originariamente interpretata da Ben E. King e pubblicata nel 1961.

La versione italiana fu scritta da Don Backy, che in quel tempo faceva parte del Clan Celentano. Grazie alla versione del Mollegiato, Pregherò è diventata col tempo una delle canzoni più rappresentative della musica italiana degli anni ’60.

