L’isola abbandonata in Francia di Mont Saint-Michel non è abbandonata

L’isola abbandonata in Francia di Mont Saint-Michel non è abbandonata: potremmo aprire e chiudere il fact checking su questo contenuto così, semplicemente come è iniziato. Ma non sarebbe giusto negarvi una spiegazione: spiegazione che riguarda un nostro vecchio amico, o nemico che dir si voglia.

Le “pagine dell’amen e della condivisione”, che ottengono ogni giorno migliaia di likes presentando “fattoidi”. Racconti, narrazioni. Cose incredibili e sorprendenti anche troppo per essere vere. E che, spesso, sorpresa delle sorprese, non lo sono.

Quasi duemila mi piace per l’iconica foto di una “città abbandonata”, sospesa e quasi fluttuante nel mare è un gran traguardo vero?

Immeritato però se si parla della tutt’altro che abbandonata isola tidale di Mont Saint-Michel, rinomata attrazione turistica che attira pellegrini e turisti senza interruzione alcuna dal 709 d.C., anno di fondazione dell’omonima Abbazia.

Ma l’Abbazia non è l’unico motivo di fama di Mont Saint-Michel, da sempre protagonista di tutti i libri di testo alla sezione Maree. Le maree infatti avanzano alla velocità di circa 6 Km/h trasformando l’ìsolotto in un’attrazione turistica che attira ogni anno quasi 3.200.000 visitatori, attirati dall’isola che sembra emergere ogni volta dalle acque “come una piramide dal mare”, citando il famoso scrittore Francese Victor Hugo.

Ricca di monumenti dichiarati storici sin dall’Ottocento, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dagli anni ’70, l’isola avvolta e custodita dal mare è ricca di musei visitabili e piccole cittadine ricche di tradizioni storiche, come la lavorazione del rame.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi di visitare l’isola tidale, con rispetto e ammirazione per i suoi abitanti e per le enormi ricchezze storiche e culturale che essa custodisce, nonché degli usi e costumi custoditi dai suoi abitanti.

Conclusione

L’isola abbandonata in Francia di Mont Saint-Michel non è abbandonata, è un isolotto tidale ricco di storia e tradizioni.

