L’INPS diventa proattiva, ma col tuo permesso: il che significa che l’INPS potrà non solo indicarti scadenze e ricordarti adempimenti evitandoti imbarazzanti dimenticanze, ma anche suggerirti servizi e benefici di cui potresti usufruire.

E tutto quello che serve è un click per autorizzarla, oltre un cellulare con SPID (o una Carta di Identità Elettronica, o una Carta Nazionale dei Servizi).

L’INPS diventa proattiva, ma col tuo permesso: come iscriversi

Sapete già che SPID ha ormai sostituito il desueto codice PIN, codice da usarsi come password assieme al Codice Fiscale. Per chi non ha ancora, o non vuole fidarsi di SPID, è possibile usare un lettore di schede per leggere la Carta di Identità Elettronica o la Tessera Sanitaria, purché munita del Chip per i servizi CNS.

Una volta entrati nel vostro account, o creato uno nuovo, sarete salutati da un piccolo box che vi chiede se volete aderire ai servizi proattivi.

A questo punto è fatta, l’INPS diventa proattiva, e potrà indicarvi scadenze e servizi.

Molto utile, ma come?

Ad esempio mediante l’app IO, diventata vero e proprio asso pigliatutto dell’Amministrazione Pubblica che già consente di ricevere informazioni su cose come il proprio Bollo Auto, scadenze previdenziali e pensionistiche e persino il Green Pass, unica app rimasta dopo la chiusura di Immuni.

Ma anche mediante gli indirizzi email indicati o il numero di cellulare fornito in sede di registrazione.

In attivazione vi sarà ricordato di leggere l’informativa privacy e poi è fatta: non dimenticherete più una scadenza o un servizio.

In compenso, naturalmente, dovrete provvedere voi a inoltrare le richieste del caso o i pagamenti indicati: l’INPS può aiutarvi a ricordare, non sostituirsi a voi.

