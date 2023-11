Linkiesta e Christian Rocca hanno ottenuto un provvedimento di urgenza contro Chef Rubio: questa la notizia pubblicata su X dal suo legale.

In questo caso, chi di X ferisce di X perisce, o meglio chi con X posta, da X viene diffidato al riprovare e intimato a cancellare.

Linkiesta ottiene provvedimento di urgenza contro Chef Rubio: rimuovere post da X

Il post oggetto del contendere riportato dal provvedimento è una invettiva in cui gli interessati vengono apostrofati col termine di “mer*e sioniste”, si parla (in modo opinabile) di “partigiani resistenti” e le parti istanti vengono nuovamente definite escrementi con l’invito a “rispondere del loro supporto ai coloni terroristi ebrei” (in modo parimenti opinabile).

Contrariamente a quanto espresso da utenti disinformati che, in modo altrettanto disinformato, hanno espresso doglianza agli istanti, non si tratta di un provvedimento penale, ma di un provvedimento civile reso ex art. 700, ovvero di urgenza, qualora si verifichino casi in cui c’è un danno evidente che possa accrescersi senza un celere provvedimento (“periculum in mora”) e vi sia un “fumus boni iuris”, ovvero una analisi della fattispecie per cui proseguendo nel merito vi sono eccellenti elementi per ritenere la fondatezza della pretesa.

Pretesa che tanto pretesa non è: del resto tutti abbiamo il diritto di usufruire di X senza farci dare delle “mer*e” a tradimento, e così ha pensato il giudice, che ha intimato la rimozione del post (al momento non raggiungibile), l’obbligo per il noto personaggio televisivo di pubblicare il provvedimento in suo danno per 30 giorni sulla sua bacheca (al momento in cui scriviamo non ancora ottemperato) e la condanna alle spese di giudizio.

Non è del resto la prima volta che da X ci trasferisce in tribunale: tempo fa fu un post contro Liliana Segre a costare una denuncia ad una ventina di persone, tra cui l’interessato odierno.

