Ci segnalano i nostri contatti un virgolettato inventato con una imposizione costosissima auto “Tutti devono averlo”, attribuita a Giorgia Meloni. Di cosa si tratta? Ci tocca spoilerare la clickbait, anzi la vera e propria terrorbait, lo scaremongering applicato all’Ottimizzazione del Click.

Il contenuto dell’articolo ribadisce, peraltro ripetendosi più volte per entrare nel conteggio delle olte trecento parole suggerito dall’algoritmo, una verità veramente banale. Se vuoi il bonus per l’auto elettrica devi comprare un’auto elettrica.

E grazie alla banalità, diremmo noi. Lapalissiano che l’ecobonus provvede agevolazioni gradate, e le più corpose sono per i veicoli elettrici e ibridi.

“L’imposizione costosissima auto” di Meloni e la piaga dei virgolettati inventati

“Ecco cosa devi avere in auto o la paghi cara”, precisa senza precisare l’articolo.

“Tutti devono averlo”, dichiara il titolo.

E poi l’articolo parla della transizione elettrica e del fatto che nel prossimo futuro le auto più diffuse saranno ibride ed elettriche e puoi ottenere l’ecobonus rottamando una vettura con motore a combustione per una di una categoria meno inquinante, una ibrida o una elettrica.

Seriamente, sarebbe bastato leggere l’articolo per comprenderlo, ma meglio sarebbe astenersi dai titoli clickbait.

Solo guardando però i suggerimenti dell’articolo, vediamo che la piaga del terrorbait si estende anche agli articoli successivi.

Cosa pensereste leggendo “Ti rubano i pezzi e non te ne accorgi” | Se il meccanico ti dice queste parole, è un truffatore denunciabile”? Ovviamente anche qui lo spoiler: un caso “di Bologna”, riportato senza date ed estremi, di un truffatore che manometteva veicoli staccando i cavi della batteria (senza neppure pronunciare quindi il virgolettato) offerendosi poi di effettuare una riparazione per un modico prezzo.

Ma il capolavoro lo abbiamo con “Patente, ora se perdi i punti perdi pure il lavoro: è passata la LEGGE | Ti fanno morire di fame per punizione”, articolo con scenari da dittatura vintage del Blocco Sovietico del 1950 che invece neppure riguarda una legge o la patente, ma il regolamento per la convivenza tra attività economiche e funzioni residenziali del comune di Trento che prevede come sanzione massima la breve sospensione della licenza di esercizio per chi somministra superalcolici ai minori.

Ci vorrebbe se non una patente a punti per il clickbait, un servizio di spoileramento gratis.

