Ci segnalano i nostri contatti una condivisione relativa ad un presunto fiore della Settimana Santa, il “Sangue di Gesù sulla Croce”. Tale fiore in realtà semplicemente non esiste, e viene interpretato da un fiore del tutto diverso

La foto usata per raffigurarlo è infatti un’immagine del meterosides excelsa, fiore della pianta nota come pohutukawa della Nuova Zelanda o Albero di Natale della Nuova Zelanda, tutti nomi che descrivono alcune sue qualità.

L’immaginario fiore della Settimana Santa, il “Sangue di Gesù sulla Croce”

Il meterosides excelsa è infatti noto per l’estrema robustezza del suo legno, difficile da aggredire anche con la motosega (quindi garantedosi un nome scientifico traducibile con “pianta del ferro”), nonché per la sua rigogliosa fioritura dicembrina che ravviva i boschi nel periodo natalizio.

Queste qualità lo rendono uno degli alberi principali (rakau rangatira) della cultura Maori, apprezzatissimi per il loro aspetto maestoso e la solidità del loro legno che li rende da sempre eccellenti per la fabbricazione di oggetti e per la carpenteria navale.

Ovviamente una pianta che fiorisce a dicembre non può essere una pianta che fiorisce nel periodo Pasquale, ed ovviamente chiunque dirà di averlo fotografato personalmente nel periodo pasquale sta mentendo.

La stessa identica foto circola senza posa dal 2017, peraltro con la medesima didascalia.

Conclusione

Il presunto “Sangue di Gesù sulla Croce”, il “Fiore della Settimana Santa” è in realtà il fiore del meterosides excelsa, arbusto noto come pohutukawa della Nuova Zelanda o Albero di Natale della Nuova Zelanda.

