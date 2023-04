Les Gold è vivo, ma ancora lo danno per morto con il patrimonio del ‘banco dei pugni’

Non si arrestano in alcun modo le voci di queste ore, al punto che tocca ribadire l’annuncio “Les Gold è vivo“, visto che ancora oggi in tanti lo danno per morto senza alcun motivo. Insomma, il suo patrimonio è ancora lì, con il legittimo proprietario diventato vera e propria icona del “banco dei pugni”. Eppure ci siamo presi la briga addirittura nel giorno di Pasqua di darvi delle rassicurazioni importanti sotto questo punto di vista, come avete osservato con il nostro pezzo che ha poco più di 24 ore di vita.

Les Gold è vivo: diamoci un taglio coi rumors che lo danno per morto insieme al suo patrimonio ed al progetto ‘banco dei pugni’

Dunque, Les Gold è vivo. La fake news che lo ha dato per morto non circola solo in Italia, come è possibile osservare oggi anche attraverso altre fonti. Non ci sono ragioni valide per dubitare che goda di buona salute, anche perché i rumors odierni sono basati fondamentalmente su titoli acchiappaclick. Del resto, spesso e volentieri bufale del genere hanno origine proprio in questo modo, con post o articoli che solo una volta aperti ci dicono come stiano realmente le cose.

La sostanza non cambia per chi fa il nostro lavoro, al punto che la conferma della notizia sul fatto che non sia passato a miglior vita faccia paradossalmente rumore tra Pasqua e Pasquetta. E pensare che in queste ore è tornata attuale persino una bufala simile del 2019, a proposito di Gabriel Garko. Insomma, fino a quando i social verranno utilizzati in modo inappropriato, le nostre smentite non tarderanno mai ad arrivare.

In casi del genere, poi, ci arrivano richieste anche ad ore di distanza dal nostro primo articolo sul personaggio in questione. Les Gold è vivo, non è morto. Il suo patrimonio, a detta di diverse fonti, ammonta a circa 5 milioni di dollari ed il progetto “banco dei pugni” è destinato ad andare avanti ancora a lungo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.