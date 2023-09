Le testate parlano di “malattia di Francesca Michielin”, ma non sanno nulla

Occorre molta prudenza quando si parla della salute delle persone, come abbiamo avuto modo di constatare oggi con coloro che si sono affrettati a parlare di malattia di Francesca Michielin. Vale per gli utenti che si sono fiondati sui social, avanzando strane teorie che vanno ben oltre quanto annunciato dalla cantante con il suo post su Instagram, ma anche per le testate. Alcuni siti, infatti, hanno immediatamente puntato sul titolo ad effetto, magari per incuriosire maggiormente i propri lettori. Vediamo cosa ha detto la diretta interessata.



Alcune testate parlano di malattia di Francesca Michielin dopo l’annuncio di oggi: non sbilanciamoci per ora



Andiamo con ordine, con la premessa di non aver interpellato i medici che hanno seguito la cantante in questi mesi. Certo, non siamo al cospetto di una bufala, al contrario di quanto avvenuto non molto tempo fa con Miguel Bosé, ma la prudenza come sempre è d’obbligo. Già, perché se la diretta interessata si è limitata a parlare di un “problema fisico”, che l’ha costretta a fermarsi in un primo momento per un’operazione, al contempo bisogna andarci piano col parlare di “malattia di Francesca Michielin”.

Il motivo? Lei stessa non ha citato una patologia specifica, ma, come accennato, di un generico “problema di salute”. Di sicuro non parliamo di roba di poco conto, se pensiamo che abbia citato un intervento invasivo e recentissimi dolori addomonali a suo dire insostenibili. Giungendo alla conclusione di non poter portare a termine il tour con le date rimamenti. La terminologia in questi casi, però, è tutto, motivo per il quale qualche nota a margine dopo l’annuncio odierno è come non mai necessaria.

Cosa ha l’apprezzatissima artista? Il problema addominale è evidente, ma ad oggi non abbiamo certezze a sufficienza per arrivare a parlare di “malattia di Francesca Michielin”. Motivo per il quale invitiamo tutti al rispetto della sua privacy.

