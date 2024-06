Le preferenze di Ilaria Salis sono solo in alcune circoscrizioni (dove si è candidata): siamo quasi seccati, se non confusi e perplessi, dal ritrovarci oggi costretti a constatare l’ovvio perché qualcuno ci ha segnalato l’ovvietà come se fosse un’anomalia.

Anomalia che non esiste: Ialria Salis ha preso 176mila preferenze nelle circoscrizioni dove si è candata ed ha preso zero preferenze dove non si è candidata.

Grossomodo per lo stesso motivo per cui posso, ovviamente, fregiarmi di risultati in concorsi, competizioni o eventi cui ho partecipato ma non otterrò risultati ad eventi in cui non ho partecipato.

Parliamo di Ilaria Salis, candidata alle Europee e eurodeputata con AVS nota inolte per la sua detenzione in Ungheria, che ha fatto scalpore per le condizioni relative.

E parliamo del fatto che la nostra nazione, l’Italia elegge 76 membri del Parlamento europeo, suddivisi in 5 diverse circoscrizioni, con un numero diverso di Parlamentari: venti per la Nord-Occidentale, quindici per la Nord-Orientale, quindici per la Centrale, diciotto per la Meridionale e otto per l’Insulare.

Ovviamente, la norma consente di candidare i candidati in una o più circoscrizioni, valutazioni legate a ordinari fattori di campagna elettorale e opportunità politica.

Ilaria Salis risulta essere stata regolarmente candidata in due delle sottoscrizioni, quella Insulare e quella Nord-Occidentale.

Ovviamente nessun elettore può votare più di una volta, e soprattutto non può votare più volte in circoscrizioni diverse da quella in cui si è iscritti (ovviamente rigidamente normata) e non può votare candidati di altre circoscrizioni.

Ilaria Salis era presente in due circoscrizioni, in due è stata votata. Fine della questione.

Quanto alla presunta assenza di campagna elettorale, possiamo pacificamente ritenere che l’attenzione mediatica sul “caso Salis” sia stata evidente. Dato che sappiamo essendo stati di fatto costretti dalle segnalazioni a dedicarvi un articolo.

