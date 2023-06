Le fonti russe spacciano soccorsi ucraini per “Soldati Russi che aiutano a Kherson”

Ci segnalano i nostri contatti un video ed un articolo diffuso su fonti russe e filorusse che descrive “Soldati Russi che aiutano a Kherson”, con riferimento all’allagamento della zona di Nova Kharkova e Zaporizya che bene conosciamo.

Di fake news in fake news siamo di fronte ad una nuova fake news, anzi ad un video estrapolato e ricaricato con una didascalia mistificatoria e non corrispondente al contenuto.

Ma andiamo, come al solito, con ordine.

In data sette giugno 2023, segnatela, è importante, fonti Ucraine (segnate anche questo) diffondono un video titolato

Ukrainian soldiers from the 406th brigade used a drone to bring a bottle of water to a woman with children on the temporarily Russia- occupied left bank.