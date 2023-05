Le 200 peggiori password salvate che dovremmo evitare nel 2023

Focus sulle 200 peggiori password salvate nel 2023. Uno degli aspetti più importanti della navigazione su internet è proteggere i propri account con password che siano quanto più difficili da indovinare. Non basta insomma affidarsi solo alla crittografia oppure ad un potente firewall, perché se la password è debole il rischio di essere hackerati è alquanto elevato.

Analizziamo le 200 peggiori password salvate che dovremmo non utilizzare nel 2023

Come se non bastassero gaffe del passato da noi analizzate, come quella esaminata con Gasparri, abbiamo un elenco aggiornato delle peggiori password salvate. La protezione dei propri dati deve avvenire attraverso password decisamente più complesse, quasi impossibili da decifrare da parte dei malintenzionati. Invece sembra proprio che tale aspetto venga preso piuttosto sottogamba, sia in Italia che nel resto del mondo.

A tal proposito è stato pubblicato un recente studio da parte di NordPass che ha stilato una classifica delle password più comuni utilizzate dagli utenti e quindi facilmente decifrabili da chiunque, non bisogna essere necessariamente degli hacker per scoprirle. Incredibilmente gli utenti continuano ad optare per tre password semplicissime per i propri account e che si ritrovano nei primi tre posti di questa particolare classifica.

Al primo c’è la comunissima “password”, così scontata e banale che purtroppo la stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo continua ad utilizzare. Al secondo posto invece ritroviamo “123456” che diventa poi “123456789” se vengono richieste cifre maggiori. Si tratta anche delle tre tipologie di password più utilizzate in Italia. Le altre password popolari sono “qwerty”, “guest”, “111111” e “123123”.

Insomma codici davvero molto banali che mettono però a rischio i propri dati ed i vari account con i quali ci si collega sui vari siti internet, che siano social o di altro genere. Il consiglio che si può dare è sempre quello di scegliere password quanto più complicate possibili con lettere, numeri e qualche elemento di punteggiatura, affidandosi anche a caratteri speciali o elementi in maiuscolo e minuscolo. Attenzione quindi alle password che si scelgono. Lo studio originale, comunque, ci mostra l’elenco completo delle 200 peggiori password salvete.

