“Laura Sgrò è Emanuela Orlandi”, la nuova bufala dei complottisti

“Laura Sgrò è Emanuela Orlandi” e viceversa, secondo una teoria complottista spuntata su Facebook nei giorni scorsi, a ridosso del quarantennale della scomparsa.

Secondo un post pubblicato su Facebook il 23 giugno 2023, l’avvocata Laura Sgrò ed Emanuela Orlandi sarebbero la stessa persona. Non una semplice ipotesi, bensì l’autrice del post sostiene di esserne convinta: “È ora che tutti lo sappiano”. Ovviamente, l’utente che sostiene tale teoria non fornisce alcuna prova.

“Laura Sgrò è Emanuela Orlandi”

Nel tentativo di dimostrare la sua teoria, l’autrice del post allega un’immagine dell’avvocata Sgrò modificata con la fascetta sulla testa, simile a quella indossata da Emanuela Orlandi nei manifesti che dal 1983 compaiono per le strade di Roma su iniziativa della famiglia.

La storia di Emanuela Orlandi non è certo nuova alle speculazioni. Nel 2012, ad esempio, divenne nota la teoria secondo la quale la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 sarebbe in realtà Patrizia Marinucci, moglie di Pietro Orlandi e soprattutto non sarebbe figlia di Maria Pezzano ed Ercole Orlandi, bensì della zia Anna e di Paul Marcinkus.

Per coprire lo scandalo interno allo Ior, quindi, la scomparsa di Emanuela Orlandi sarebbe stata una simulazione. Tutto falso, ovviamente, e in un’intervista rilasciata ad Articolo 21 nel 2012 Pietro Orlandi disse di aver denunciato gli autori del libro che supportava tale teoria.

Anche a questo giro notiamo, quindi, che qualcuno vuole identificare Emanuela Orlandi in altre persone. Senza fornire prova alcuna, ripetiamo, ma limitandosi ai soliti “sveglia” e appelli alla “verità una volta per tutte”.

L’intervento di Pietro Orlandi e Laura Sgrò

Sotto il post incriminato, Pietro Orlandi interviene: “Sono stanco di lottare con i pazzi. Ora basta veramente. Io segnalo questo post e il tuo profilo”, e una presa di posizione netta arriva anche da Laura Sgrò, che su Instagram scrive: “Comunico a questa gentile signora e a tutti quelli che la seguono che non sono io Emanuela Orlandi. Ove non fosse stato fino a ora chiaro”.

Laura Sgrò, infatti, è nata il 9 marzo 1975 a Milazzo (ME). Emanuela Orlandi, invece, è nata il 14 giugno 1968. Quando il 22 giugno 1983 scomparve, la futura avvocata Sgrò aveva 8 anni. Emanuela sparì nel nulla quando aveva 15 anni.

Conclusioni

“Laura Sgrò è Emanuela Orlandi” è soltanto un’infondata teoria complottista senza fondamento, con prove mai fornite dall’autrice del post che si limita soltanto a ripetere quanto sostenuto, null’altro.

