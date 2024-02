L’anno bisestile porta sfortuna: l’origine del significato della superstizione senza fonti

Non si placa, oggi 29 febbario, la voce ormai classica in stile “l’anno bisestile porta sfortuna“. In tanti ci credono, considerando ad esempio quanto avvenuto esattamente quattro anni fa prima dello scoppio della pandemia da Covid, senza dimenticare altre calamità naturali del passato. Nonostante i nostri approfondimenti del passato, abbiamo ancora chi crede che si tratti di una notizia vera. Come ogni superstizione, sembra inutile pure specificarlo, non abbiamo fonti utili per confermare questa storia.

Voci secondo cui l’anno bisestile porta sfortuna: capiamo l’origine del significato della superstizione senza prove

Dunque, oggi tocca dare una risposta a chi emette la sentenza secondo cui l’anno bisestile porta sfortuna. Al di là dei mancati riscontri scientifici che si celano dietro qualsiasi tipologia di superstizione, è interessante analizzare anche l’origine del significato della massima di oggi. A conti fatti, come accennato in precedenza, senza fonti. Fondamentalmente, abbiamo due elementi da prendere in considerazione per capire come nasca questo assunto che si trascina ancora nella società moderna.

Da un lato, abbiamo il fatto che, secondo gli antichi romani, l’introduzione del 29 febbraio ogni quattro anni andasse in qualche modo ad alterare il normale scorrere del tempo. Così facendo, si attiravano maledizioni e qualsiasi tipo di flusso negativo da parte delle divinità alla quali si credeva a quel tempo. Come se non bastasse, poi, sappiamo che febbraio fosse il mese che i romani dedicavano alla celebrazione dei morti.

Ricapitolando, origni romane per l’anno bisestile, anche se erano soliti introdurli dopo il 24 del mese. Il tutto veniva chiamato sextus dies ante Calendas Martias, in relazione al sesto giorno prima delle calende di marzo. Non una svolta recente, come avrete intuito. Insomma, sarebbe arrivato il momento di mettere da parte l’assunto secondo cui l’anno bisestile porta sfortuna, al netto delle precisazioni di oggi 29 febbraio a proposito dell’origine del significato della superstizione.

