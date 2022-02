L’allarme di Forbes: aerei lanciano giocattoli pieni di esplosivo

Le informazioni in tempo di guerra sono sempre complicate: verificare la storia per cui nella città di Sumy, Ucraina, aerei lanciano giocattoli pieni di esplosivo è praticamente impossibile al momento.

Possiamo come sempre radunare tutti gli elementi che abbiamo. L’allarme viene lanciato da un giornalista di Forbes Ucraina, che ha descritto l’evento come “proveniente da fonte militare”.

Il tweet dichiara che aerei russi stanno lanciando giocattoli, cellulari e oggetti apparentemente di valore minati.

La notizia, come tale, è stata rilanciata nella sezione Breaking News di Forbes, e questo è quanto. Una verifica sul posto è ovviamente impossibile, specialmente in una guerra che si sta letteralmente combattendo sul filo della disinformazione.

Lo scetticismo è pertanto altissimo, ma anche tra gli scettici si rilevano le somiglianze tra questa peculiare strategia e le PFM-1, le mine “Green Parrot” usate dall’esercito Sovietico.

Le PFM-1 sono note per una copertura in plastica brillante e una forma particolare, nel tentativo di massimizzare la quantità di esplosivo al suo interno (rendendo comunque una carica da 37g di esplosivo in una mina complessiva da 75g capace di amputare un piede umano, una mano o danneggiare la testa se avvicinata al volto). Forma che le rendeva purtroppo facilmente confondibili con giocattoli o thermos alimentari, generando la fake news per cui i sovietici bombardavano i civili con giocattoli esplosivi.

Non ci è dato di sapere se la storia si stia ripetendo, ma il paragone diviene appropriato.

