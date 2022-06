L’abbandono degli animali si può sconfiggere? L’iniziativa della serie A in Romania

Ogni estate il mondo intero affronta il problema dell’abbandono degli animali, e nonostante le ripetute campagne di sensibilizzazione c’è ancora chi mette in pratica questa barbarie. Incapace di accudire il proprio amico a quattro zampe, l’incauto ed egoista essere umano preferisce abbandonarlo a un destino incerto, che spesso degenera in un tragico epilogo.

Per questo in Romania, nel 2021, la serie A ha aderito al progetto “Riempi il vuoto nella tua vita”.

L’iniziativa “Riempi il vuoto nella tua vita” è firmato dal distretto di Ilfov – intorno alla capitale Bucarest – e della Lega calcio e consiste in un vero e proprio protocollo secondo il quale, durante i 90 minuti della gara, è vietato l’uso di petardi e fumogeni.

I giocatori, quindi, all’ingresso del campo e durante la cerimonia di presentazione delle squadre, scendono in campo con un amico a quattro zampe tra le braccia. Gli animali provengono dai canili delle varie città.

Con questo gesto il mondo dello sport vuole sensibilizzare il pubblico all’adozione spontanea e a non abbandonare gli animali, una piaga che ancora oggi – sì, nel 2022 – non è stata sconfitta nonostante le tante alternative proposte ai padroni dei cani.

Come ricorda AsiaTimes, tali iniziative esistono in tutto il mondo. Tanti football club cileni, ad esempio, si impegnano ad aiutare i cani randagi a trovare una sistemazione sicura, specie la squadra Kolo Kolo che ogni anno collabora con i rifugi per raccogliere fondi e migliorare le condizioni degli animali che trovano ristoro.

L’abbandono degli animali si può sconfiggere? Sì, ogni giorno.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.